Madagascar: Football - Analamanga - Adema et COSFA bien partis !

A 14h, on verra le duel entre le COSFA et FC Mama qui devrait tourner à l'avantage du premier. Enfin dans la pratique car dans la réalité, cette équipe de Mama ne montre ses réelles valeurs qu'en présence d'une belle opposition. Et ce COSFA renforcé va très certainement plaire aux assureurs. Mais c'est tant mieux pour le spectacle !

Vers un sursaut de Tana Formation. La deuxième journée de la Poule des AS aura lieu ce vendredi avec une très belle affiche dès 12h, puisque l'AS Adema aura à en découdre avec Tana Formation qui devait logiquement revenir dans la partie pour espérer conserver une toute petite chance de terminer à la première place et se qualifier pour la Ligue des champions. Un sursaut d'orgueil très attendu de la part des protégés du Président Didi.

Deux recrues de choix quelque peu atypiques, puisque les deux joueurs ont quitté la CNaPS Sport sur un coup de tête mais comme les deux peuvent apporter un plus à leur nouveau club, cela offre au COSFA l'opportunité de jouer dans la cour des grands et pourquoi pas d'ambitionner pour un titre national.

La fameuse Poule des As destinée à faire connaître le second représentant de la Ligue d'Analamanga pour la Ligue des champions de Madagascar, a débuté sans tambour ni trompette pour se poursuivre ce vendredi à Mahamasina.

