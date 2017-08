Togo: Qui veut tuer Abass Kaboua ?

Ce jeudi à travers les rues de Lomé, militants et sympathisants de CAP 2015, et d'autres forces… Plus »

Et donc, il ne comorend pas que les défenseurs d'une CENI Technique viennent aujourd'jui à crier contre son installation pour organiser lles élections au Togo. Il croit donc savoir qu'il faut aller à cette CENI et la doter "d'équipements de dernier cri", et aussi revoir le fichier électoral, entre autres...

Pour ce qui est des élections à venir, il ne faut pas attendre le MCR dans les starting-blockss. "Le MCR n'ira aux élections que lorsqu'il y aura un déclic", a déclaré Abass Kaboua. Et quel déclic ? Il s'est montré moins bavard sur le décluc dont il sera question mais pour ce que l'on sait, son parti est plus partant pour une CENI Technique.

"Ça ne marche pas, parce que je suis ami intime de ces vodous" et "je dis la vérité et les vodous ne tuent pas celui qui dit la vérité". Sans donner de nom, il a conseillé que les auteurs de ces démarches "n'ont qu'à cesser de gaspiller leur argent".

