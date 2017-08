Cameroun: Upc-Manidem, comité directeur, Steering commitee - Résolution sur le prochain congrés du parti

Le Comité Directeur de l'UPC-MANIDEM (CD) s'est réuni en sa XIIème session ordinaire à Douala les 29 et 30 juillet 2017. Après avoir entendu et discuté le rapport du Bureau du Comité Directeur sur «La préparation du Congrès de l'UPC-MANIDEM»,

Le CD a consolidé la résolution suivante en 4 points :

1. Le prochain Congrès de l'UPC-MANIDEM est convoqué pour le 04 novembre 2017 à Douala.

2. Le thème du Congrès retenu est le suivant : «UPC-Manidem : un souffle nouveau avec les masses populaires pour sortir le Kamerun de l'impasse.»

3. Le mode de représentation au Congrès, des organismes de base réguliers, dûment enregistrés et vérifiés, fait l'objet d'une Résolution Interne spéciale adoptée au cours de la même session.

4. Le projet d'ordre du jour du Congrès comporte les points suivants :

- Présentation et discussion des Rapports de la Direction sortante

- Adoption des décisions du Congrès

- Election des organes dirigeants et de la Commission Nationale de Contrôle Financier.

Le Comité Directeur exhorte l'ensemble des militants du parti à faire en sorte que ce Congrès illustre une nouvelle fois encore, la volonté inébranlable et sans cesse renouvelée des upécistes fidèles de faire tout ce qui est en leur pouvoir, pour mobiliser et organiser la jeunesse kamerunaise et l'ensemble des hommes et des femmes patriotes de notre pays, afin de créer les conditions pour un changement profond et populaire au service des peuples du Kamerun et d'Afrique, ainsi que la cause de la coopération et de la paix entre les peuples du monde.

Ruben UM NYOBE disait qu'aucune force au monde ne peut venir à bout du nationalisme kamerunais et l'UPC (aujourd'hui appelée UPC-MANIDEM) qui incarne ce nationalisme, est l'âme immortelle du Peuple Kamerunais.