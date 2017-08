Ile Maurice: Commission d'enquête sur Britam - «Peter Munga était disposé à payer Rs 4,3 Mds», dit Lutchmeeparsad

«Peter Munga a offert la possibilité de payer Rs 4,3 milliards pour les actions de Britam.» C'est ce qu'affirme Vidianand Lutchmeeparsad, Permanent Secretary au ministère des Finances au moment des négociations. Révélations faites lors de son audition devant la commission d'enquête sur la vente des actions de Britam Kenya, ce jeudi 3 août.

Vidianand Lutchmeeparsad dit s'être rendu au bureau de Britam Kenya, le 16 novembre 2015. Et cela, à la demande de Vishnu Lutchmeenaraidoo, alors ministre des Finances, et Dev Manraj, secrétaire financier. Son mandat était clair : informer les membres du board de Britam Kenya de l'offre du groupe sud-africain MMI Holdings et négocier une offre similaire ou supérieure à celle des Sud-Africains.

Lors de la réunion au bureau de Britam Kenya, ajoute Vidianand Lutchmeeparsad, il a rencontré le Chairman de la compagnie et Peter Munga, Chairman d'Equity Bank, à laquelle est affiliée Plum LLP, entre autres. Selon lui, Peter Munga aurait «express his interest in the shares of Britam». Ce dernier aurait également fait part de la possibilité que Plum LLP offre Rs 4,3 milliards, soit la même somme qu'avait proposée MMI Holdings Ltd.

«Avez-vous reçu une offre formelle de Britam Kenya ?» a voulu savoir Sattar Hajee Abdoula, assesseur de la commission d'enquête. Ce à quoi Vidianand Lutchmeeparsad à répondu que son rôle s'était arrêté à un mél envoyé à son retour au pays.

En effet, après avoir informé Dev Manraj et Vishnu Lutchmeenaraidoo des retombées de la réunion, ces derniers lui ont demandé d'écrire à Peter Munga pour lui demander une «formal offer». Après cela, Peter Munga a été appelé à correspondre avec le Financial Secretary, Dev Manraj.

A la suite de cette audition, une source autorisé au ministère des Finances a tenu à faire ressortir à l'express que «jamais de la vie Peter Munga n'a fait d'offre formelle en écrit au ministère des Finances. Après cela, il a parlé à Roshi Bhadain et son équipe».