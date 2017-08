Ile Maurice: Commission drogue - Sanjeev Nunkoo réfute les propos de Me Kandhai, son «ami d'enfance»

Sanjeev Nunkoo a complété son audition à huis clos. La raison étant qu'il a dit détenir des «informations sensibles». Il a passé quatre ans et demi en prison, dans le cadre de l'affaire Lam Po Tang, avant d'être acquitté en 2015. Il avait retenu les services de Me Rama Valayden.

Qui plus est, affirme-t-il, à aucun moment les proches de Jackson Kamasho ne lui ont remis de l'argent. Selon Sanjeev Nunkoo, c'est Me Anupam Kandhai qui avait l'argent en sa possession.

Une version que récuse Sanjeev Nunkoo. À l'ex-juge Paul Lam Shang Leen et à ses assesseurs, il a fait comprendre que les faits, tels qu'établis par Me Anupam Kandhai, ne sont pas corrects. Il concède que Jackson Kamasho a effectivement pris contact avec lui en janvier 2016. Mais précise Sanjeev Nunkoo, il n'a fait que lui suggérer le nom d'Anupam Kandhai. Son implication dans cette affaire, insiste-t-il, s'est arrêtée là.

