Madagascar: Rajaonarimampianina-Ravalomanana - Chassé-croisé à Ankaramalaza

Pour la deuxième fois, le président de la République, et l'ancien chef d'État, se retrouvent, ensemble, à Ankaramalaza. Leur périple commun a continué, à Manakara.

Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est la deuxième fois que Hery Rajaonarimampianina, président de la République, et Marc Ravalomanana, ancien chef d'État, se retrouvent, ensemble, au Toby, ou centre religieux d'Ankaramalaza. Un itinéraire commun qui a mené jusqu'à Manakara.

Accompagné de son épouse et d'une forte délégation gouvernementale, pour l'un et de certains de ses proches collaborateurs au sein du bureau politique du parti Tiako i Madagasikara (TIM), pour l'autre, le locataire d'Iavoloha, et le résident de Faravohitra, ont assisté au culte de clôture du rendez-vous annuel de ce lieu de pèlerinage de la confession luthérienne, à Madagascar. Déjà présents lors de la célébration du jubilé du 75e anniversaire du Toby, l'année dernière, les deux hommes ont, une nouvelle fois fait acte de présence, cette année pour le 76e anniversaire.

Cette année, toutefois, à part la destination Ankaramalaza, les deux personnalités politiques et leur délé- gation respective partagent, également, une autre destination, Manakara. Le journal du soir de la Télévision Malagasy (TVM), a rapporté qu'après avoir assisté au culte au Toby, Hery Rajaonarimampianina, accompagné par Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, et quelques ministres s'est rendu, à Manakara.

« À peine arrivé, à Manakara, le président de la République, a tout de suite tenu une réunion de travail avec les élus et représentants de l'État de la région Vatovavy-Fitovinany, en fin d'après-midi », a rapporté la TVM. Au même moment, si l'on en croit les publications sur la page officielle de Marc Ravalomanana, le président national du TIM, faisait du porte-à-porte auprès des habitants du littoral de Manakara.

Une première

Le Tiako i Madagasikara, sauf changement, devrait, justement, y tenir un congrès régional de ses militants, dans les régions Vatovavy-Fitovinany et Antsimo Atsinanana, ce jour. « Nous en profiterons pour célébrer le XVe anniversaire du parti avec nos membres ici », indique un membre du staff de l'ancien parti au pouvoir, faisant partie du voyage. Le programme de la délégation présidentielle n'est pas communiqué.

Étant donné les passes d'armes entre l'État et le TIM, à Antananarivo, ces derniers jours, il est, néanmoins, peu probable que les autorités administratives de Manakara, accordent l'autorisation à ce parti d'y tenir un congrès, le même jour qu'une visite présidentielle dans la ville. Contrairement, à l'année dernière, en effet, le chassé-croisé, à Ankaramalaza et Manakara, intervient dans une période d'hostilité entre le parti politique et l'État.

C'est la première fois que Hery Rajaonarimampianina, et Marc Ravalomanana, se retrouvent, ensemble, à un événement public, depuis le bras de fer entre le TIM et les autorités étatiques d'Antananarivo, concernant la célébration de son XVe anniversaire, à Mahamasina. À la même période, l'année dernière, le Tiako i Madagasikara, n'a, par ailleurs, pas encore, déclaré urbi orbi être un parti d'opposition.

Le discours de Marc Ravalomanana, qui avait représenté l'église FJKM, tendait même dans le sens d'un apaisement politique. Tout en déclarant que les fidèles doivent respecter le pouvoir en place, le résident de Faravohitra avait adressé une prière pour le président de la République. Après les péripéties du TIM, à Antananarivo, en juillet dernier, cependant, le président national de ce parti, a fortement invectivé le pouvoir dont, le locataire d'Iavoloha.

Au lendemain du drame d'Ankazobe, ayant fait une vingtaine de morts issus de la confession FJKM, toutefois, le contexte du moment semble avoir fait fléchir les égos politiques. Invité à prendre la parole, à Ankaramalaza, pour faire récit de l'accident, de mardi, en tant que président du comité d'organisation du 50e anniversaire de l'église FJKM, Marc Ravalomanana, a remercié le pouvoir pour la solidarité manifestée et la prise en charge des victimes.