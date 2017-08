Mali: Financement de projets - Le Réseau Aga Khan plus actif au Mali

Le Réseau Aga Khan de développement (AKDN) est très actif dans le financement des projets au Mali et dans certains pays en Afrique de l'Ouest. Il gère plus de 90 entreprises menant des projets dans des économies en transition et post-conflit.

Selon sa représentation basée à Bamako, il ressort qu'en Afrique de l'Ouest, AKDN développe depuis plus d'une cinquantaine d'années des activités économiques. Depuis plus d'une dizaine d'année des activités sociales et culturelles au profit de dizaines de milliers de personnes au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal.

A travers ses agences que sont: le Trust Aga Khan pour la culture (AKTC), le Fonds Aga Khan pour le développement économique (AKFED) qui évolue sous l'égide de sa filiale Industrial Promotion Services (IPS(WA)), l'Agence Aga Khan pour la microfinance (AKAM) dont les guichets et points de services portent la dénomination Première Agence de Microfinance (PAMF), et la Fondation Aga Khan (AKF).

Actuellement, l'AKF met en œuvre 13 projets de développement social (région de Mopti, Bamako et nord de la Côte d'Ivoire), la PAMF gère 17 agences et points de service de microfinance (dans les trois pays : Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Mali), l'AKTC a restauré le Parc national du Mali (botanique et zoologique), les grandes mosquées en architecture en terre du Mali (Djenné, Komoguel à Mopti et Djingareyber à Tombouctou).

L'agence a créé le Centre d'exposition et de formation de l'architecture en terre à Mopti. IPS(WA)/AKFED est présente dans les unités industrielles au Burkina Faso (Fasoplast, Sn Sosuco, Faso Coton), au Mali (Embalmali), au Sénégal (Fumoa, Cofisac) et en Côte d'Ivoire (Filtisac, Azito Energie, Ivoire Coton, Chimtec, Cajou des Savanes).