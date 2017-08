Cameroun: Lutte contre le terrorisme - L'indispensable combat du musulman

La 51e Convention annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya tenue à Londres le week-end dernier a réitéré cet appel.

Le Royaume-Uni, comme le Cameroun, connaît les atrocités causées par le terrorisme. Des attentats lâches et ignobles, revendiqués par des mouvements terroristes, ont terrifié les Londoniens il y a quelques semaines. A l'Extrême-Nord du Cameroun, le quotidien des populations est rythmé ces derniers mois par des attentats kamikazes de Boko Haram. Dans le même temps, l'armée camerounaise poursuit son combat héroïque contre cet ennemi invisible.

C'est dans ce contexte que s'est tenue à Londres, capitale du Royaume-Uni, la 51e Convention annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya, « Jalsa Salana ». Près de 35 000 participants venus de 91 pays, pour réaffirmer les fondements de paix, de tolérance, de vivre-ensemble et de dialogue de l'Islam.

Au cours de la conférence inaugurale au grand amphithéâtre d'Oakland Farm vendredi dernier, Son Eminence Hazrat Mizra Masroor Ahmad, chef de la communauté, s'est interrogé sur la prolifération des discours haineux, de la violence et de l'extrémisme dans le monde. « Pourquoi avec tant de message religieux, tant de mobilisation, il y'a toujours décadence morale?

La religion a été politisée. Ceux qui disent être croyants ne le font plus pour leur Seigneur mais pour leurs propres intérêts », s'est insurgé le chef religieux. Car, à y voir de près, a souligné Cheikh Khassim Rashid, autre intervenant, tous ceux qui sont à la tête des mouvements terroristes sont des hommes politiques, sans fondement ni base spirituelle. Mais ils recrutent, forment et agissent, en utilisant, hélas, le nom d'Allah et celui de son prophète.

Dans ce contexte, l'éminent intervenant rappelle la vraie responsabilité du musulman : « Elle n'est pas seulement de condamner le terrorisme et l'extrémisme religieux, mais d'être un acteur du combat contre ces fléaux», souligne-t-il. Ces assises ont été saluées par les hautes autorités du Royaume-Uni, notamment Mme Theresa May, Première ministre, qui a envoyé un message de remerciements pour la promotion d'une religion de paix et du vivre-ensemble.