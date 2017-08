Cameroun: Mercato - Pas de mouvement pour les Camerounais

Sans mode et figure, durant la messe qui a suivi la mise en bière de l'évêque de Bafia à la… Plus »

Enfin, Jean II Makoun, Sébastien Bassong et Eric-Maxim Choupo- Moting sont toujours sans club après la fin de leurs contrats respectifs avec Antalyaspor (Turquie), Norwich City (Angleterre) et Schalke 04 (Allemagne).

A Marseille, Henri Bedimo et Clinton Njie font partie des joueurs dont l'équipe souhaite se libérer pour « dégraisser » son effectif. Dans une sortie médiatique il y a quelques jours, Bedimo, sous contrat jusqu'en 2019 avec l'OM, a exprimé son souhait de rester, quitte à n'être qu'un second couteau. Le cas de Clinton Njie est plus étonnant, au regard de la satisfaction affichée par Rudi Garcia, l'entraîneur, sur ses performances durant les matchs d'avant-saison (quatre buts marqués en six matchs).

Le marché des transferts a enregistré peu de mouvements de joueurs camerounais cette semaine. Parmi les transferts les plus marquants, celui de Ndip Tambe, qui quitte le championnat slovaque et Spartak Trnava, club avec lequel il a inscrit 6 buts en 40 matchs.

