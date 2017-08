Tunisie: La vague d'incendies et la situation sécuritaire à l'examen

A l'issue de l'entretien, Horchani a déclaré avoir examiné avec le chef de l'Etat l'évolution de la situation générale dans le pays, particulièrement la vague d'incendies qui ont éclaté dans les gouvernorats du Nord-Ouest.

A ce propos, le ministre de la Défense a passé en revue les mesures et dispositions prises pour maîtriser les feux et encadrer les habitants des régions sinistrées et dresser le bilan des dégâts matériels.

Au cours de cette rencontre, le président de la République a salué l'effort colossal consenti par les citoyens, les unités de la Protection civile, l'armée nationale et les différents acteurs intervenants, pour maîtriser les feux et éviter toute perte humaine.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la rencontre a permis de faire état d'une nette amélioration de la situation sécuritaire dans le pays.

Elle a également permis d'examiner l'avancement de l'installation du système de contrôle électronique des frontières sud-est qui sera fin prêt d'ici le premier semestre de l'année 2018.

D'après le même communiqué, la rencontre a aussi porté sur l'évolution de la coopération de la Tunisie avec nombre de pays frères et amis dans le domaine militaire et plus particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme.