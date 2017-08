Tunisie: Un mois de sit-in et toujours pas d'issue à la crise

Une position qui semble avoir contenté les employés et le syndicat qui continuent de scruter le ciel et espérer qu'une lueur d'espoir viendra les rassurer quant à leur avenir professionnel.

Même si le gouvernement n'a fourni aucun communiqué sur la réunion, le secrétaire général du syndicat, Mahran Khlifi a déclaré à la presse que le chef du gouvernement lui a notifié et à tous les membres du bureau syndical, son soutien total et sa ferme détermination à régler la crise de Coroplast par tous les moyens possibles, d'abord, dit-il, en appelant la direction de l'entreprise à maintenir, autant que faire se peut, ses activités au Kef, quitte à lui accorder de nouveaux avantages spécifiques, autrement, ajoute-t-il, le gouvernement devra, selon Chahed, trouver une issue à tous les employés, de manière à leur garantir un emploi digne.

Le gouverneur de la région a, toutefois, demandé au directeur de l'usine d'honorer tous les engagements pris lors des deux réunions de conciliation tenues en avril et juin pour maintenir les activités de la câblerie dans la région du Kef et de verser les salaires aux employés, conformément à l'accord conclu en avril au siège du ministère des Affaires sociales.

