Tunisie: Ce sera du 19 au 26 septembre prochain

L'Isie a fixé par ailleurs les procédures liées aux règles et procédures de candidature aux élections municipales et régionales, dont notamment celles relatives à la liste candidate, à la dénomination, au symbole, à la présentation des candidatures, à la réception des demandes de candidature, à la décision sur la candidature et au retrait des candidatures.

La décision de l'Isie précise également que les juges, les gouverneurs, les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouverneurs, les délégués, les Omdas, les comptables financiers municipaux et régionaux, les agents des municipalités, des régions, des gouvernorats, des délégations permanentes et les contractuels ne peuvent pas se présenter dans les circonscriptions où ils exercent leurs fonctions ou dans celles où ils ont exercé l'année précédente.

Les candidats ne doivent pas être inéligibles par la loi s'ils sont interdits par l'article 88 de la constitution, condamnés pour avoir obtenu un financement électoral conformément à l'article 163 de la loi électorale ou interdit d'élection par un jugement de la justice. Sont interdits de se présenter aux élections, les militaires, les forces de sécurité intérieure, le président et les membres de l'Isie, les membres de son conseil ou les membres de ses instances sectorielles ou son président exécutif durant la durée de leurs mandats à l'Isie et après cinq ans de leur expiration.

La décision fixe les conditions de candidature pour les conseils municipaux et régionaux, le candidat devant être un électeur de nationalité tunisienne, inscrit dans la circonscription pour laquelle il est candidat et doit être âgé de 18 ans au moins au moment de présenter sa candidature.

L'annonce de l'ouverture des candidatures intervient après la publication au Journal officiel de la République tunisienne numéro 60, en date du 28 juillet, de la décision de l'Isie fixant les règles et procédures de candidature pour les élections municipales et régionales.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.