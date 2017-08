Tunisie: Une hémorragie fâcheuse

M.Afif Mabrouki saisit l'occasion pour lancer aimablement un appel aux autorités sécuritaires pour intensifier leurs efforts de contrôle sur notre réseau routier et mettre le holà à cette situation. Il en est de même pour les centres de visite technique que M.Mabrouki prie de faire preuve de plus de rigueur pour endiguer ces abus et mettre fin à ces dérapages.

Pour contrecarrer ces pratiques budgétivores pour l'Etat, les maîtres de l'énergie, ajoute-t-il sont en train d'examiner la possibilité de réduire d'une manière alléchante le prix du GPL auprès des stations -- services. Ce qui est propre à réorienter les contrevenants, tentés par la modicité du prix du gaz butane, vers l'approvisionnement auprès des stations -- services en se dotant aussi d'installations appropriées, répondant aux normes de sécurité. Sachant que ce double usage du gaz butane ne cesse de poser problème lors des périodes de pic hivernal. Où les fréquentes pénuries ont toujours donné du fil à retordre et déstabilisé les ménages non encore connectés au réseau du gaz naturel.

«Le problème le plus préoccupant, nous dit-il, a pris de l'ampleur au lendemain de la révolution et jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de l'utilisation anarchique des bonbonnes de gaz butane par les propriétaires de taxi. Outre le côté sécuritaire qui constitue une source d'ennui, cet abus pèse lourd sur la Caisse de compensation. Puisque le gaz domestestique exploité à tour de bras par les «taxistes» est subventionné à concurrence de 70%, alors que le même gaz servi par les stations services n'est subventionné qu'à 10%.

Notre interlocuteur nous révèle : «La stratégie ministérielle tend vers l'encouragement de la carburation GPL, s'agissant de l'hydrocarbure le moins polluant. Etant donné que les taxis et les véhicules d'autoécole sont les deux plus grandes sources de pollution dans nos villes, notre département ministériel, nous précise M. Afif Mabrouki, s'ingéniera à encourager les maîtres de ces deux catégories de véhicules à adhérer à cette alternative».

