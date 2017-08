Tunisie: Les atouts d'une énergie propre

Le gaz naturel est un combustible fossile présent naturellement sous forme gazeuse dans les roches poreuses du sous-sol. Utilisé comme source d'énergie, ce gaz est composé d'hydrocarbures, principalement du méthane (CH4), du propane (C3 H8), du butane (C4 H10), de l'éthane (C2 H6) et du pentane (C5 H12).

Le gaz naturel est généré de la sédimentation de matières organiques, vieilles de plusieurs millions d'années. La matière organique enfouie dans le sous-sol se transforme le plus souvent, d'abord en kérogène, sous l'effet de la pression et de la température.

Lorsque celle-ci augmente et atteint entre 50 et 120 degrés, le kérogène se décompose. Cette décomposition thermique expulse deux hydrocarbures gaz naturel et pétrole à la fois. Ceux-ci constituent dans une roche imperméable, un gisement qui se situe à une profondeur allant d'un kilomètre et demi à trois kilomètres.

Une énergie propre

Moults arguments d'ordre pratique et économique militent en faveur du gaz naturel et justifient amplement la nécessité de son développement considérable .

Le gaz naturel est une énergie plutôt propre, par comparaison avec le pétrole et le charbon. Sa combustion est plus aisée. Et son état gazeux permet l'obtention plus facile d'une combustion complète.

A quantité de chaleur produite équivalente, la combustion du gaz naturel génère à peu près 25% de moins de CO2 que le pétrole et environ 45% de moins que le charbon. En termes d'émission d'oxyde de carbone, le gaz naturel est donc, sans conteste, une alternative environnementale très profitable par rapport aux autres hydrocarbures fossiles.

Le gaz naturel participe donc beaucoup moins à l'effet de serre si préoccupant, du moins lorsque ce gaz est brûlé.

Facilement exploitable

A défaut d'être aussi pratique que le pétrole en termes d'utilisation (transport, stockage, etc.), le gaz naturel demeure une source d'énergie facilement exploitable. Une fois les réseaux de distribution mis en place, il permet de desservir facilement les zones à forte concentration urbaine.

Comme tous les gaz, le gaz naturel est compressible. Donc, son volume est réductible. Ce qui facilite son transport et en réduit le coût. Sous des conditions de pression et de températures données, l'on peut même le liquifier.

Pour l'utilisation, l'accès au réseau de distribution signifie que le stockage sur le site de consommation n'est pas requis.

De surcroît, la propreté du gaz naturel est due à la limitation des travaux d'entretien nécessités par la dégradation et le vieillissement rapides des chaudières. Ce qui n'est pas le cas des chaudières à fioul, par exemple.

Ceci sans oublier que ce gaz permet d'obtenir divers produits de base pour l'industrie chimique et pétrochimique tels que l'hydrogène, le métanom et l'ammoniac.

Une énergie bon marché

L'avantage de taille que nous procure le gaz naturel, c'est qu'il est une source d'énergie bon marché. Son prix est indexé sur le pétrole. En termes de consommation annuelle actuelle, les réserves de gaz naturel sont plus importantes que celles de pétrole.

Il a été en outre établi que, sur les dix dernières années, le prix du gaz naturel est demeuré assez stable relativement à l'évolution des prix des 3 autres énergies utilisées, à savoir le fioul, l'électricité et le gaz propane ménager.

Les premiers producteurs de gaz naturel dans le monde sont par ordre: les Etats-Unis, la Russie, le Canada, l'Iran, le Qatar, la Norvège, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie et l'Algérie. Le Canada, le Qatar et la Norvège fournissent au Vieux Continent la moitié de ses besoins. Quant à notre pays, il est classé au 54e rang mondial des pays producteurs de gaz naturel.