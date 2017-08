Congo-Kinshasa: Enrôlement - La Symocel déplore l'enrôlement des mineurs, l'absence des statistiques, l'intimidation des observateurs

Des délégués du Projet de renforcement de l'observation citoyenne des élections au Congo (Procec) et du Symocel (Synergie des missions d'observation citoyenne des élections) étaient face à la presse hier mercredi 2 août 2017 au Memling.

Au menu : l'évaluation de l'enrôlement des électeurs à Kinshasa dans 12 autres provinces ( Lomami, Tshopo, Bas Uele, ... ... )

Ce face à face était animé conjointement par le coordonateur ai de Symocel, Djamba et le directeur pays de Procec André Kabunda.

On retient de cette évaluation à mi-parcours présentée par Djamba que les 168 observateurs ( 58 pour Kinshasa et 110 l'arrière-pays) de la Symocel déployés dans les aires 3 et 4 déterminées par la CENI sont sur le terrain depuis le 12 2017 pour suivre le contexte politique et d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ces opérations déroulent dans un contexte politique caractérisé par dissensions autour de la mise en œuvre de l'Accord de la Sylvestre, l'extension des zones d'insécurité au Kasai, restrictions de certains droits politiques. Les électoraux signataires de ladite déclaration notent qu'en dépit demandes formulées à ce sujet, les opérations électorales conduites par à coup par la CENI en l'absence de tout pouvant aiguillonner les acteurs du processus électoral et assurer transparence des opérations.

L'écart de deux mois enregistré entre la fin des opérations dans aires précédentes et le démarrage dans les aires 3 et 4 aura incidence sur l'enrôlement des électeurs, au point que l' des électeurs ira au-delà du 31 juillet 2017.

Comme notes positives, la Symocel épingle l'opérationnalisation de quasi-totalité des CI, la stabilité des kits d'enrôlement, diminution des pannes des générateurs. Toute fois, certains CI activité sont invisibles dans la cartographie de la CENI et d' censés enrôler les gens ne se trouvent pas sur le terrain. La déplore également les actes d'intimidation et menaces exercés l'endroit de ses sociétaires par quelques secrétaires provinciaux, présence d'un seul kit dans plusieurs CI, l'enrôlement des mineurs, l'absence des statistiques des enrôlés... ..

A ces fausses notes, s'ajoutent le monnayage de l'accès aux CI, non paiement des salaires des agents des CI et bien d'autres couacs.

Au chapitre des recommandations, les décideurs sont appelés s'impliquer davantage pour la réussite des élections, en prenant mesures appropriées pour la décrispation politique , de veiller à rémunération et aux bonnes conditions des agents de l'ordre commis la sécurisation des CI, d'appuyer davantage la CENI pour permettre de faire face à ses obligations. La CENI est appelée actualiser la cartographie des CI, de tout mettre en œuvre décourager les mineurs à s'enrôler... ...

Les autres parties prenantes de ladite opération sont appelées jouer les rôles qui sont les leurs.

Hormis ladite évaluation, la présidente du Cadre permanent concertation de la femme (CAFCO), Rose Mutombo et Kabunda ont de la Symocel et du Procec.

Kabunda a expliqué que l'observation des élections est l'une voies les plus sûres pour assurer l'intégrité du processus et renforcer par la même occasion la confiance des citoyens quant la légitimité des institutions et de ses dirigeants.

C'est ainsi que le Procec parrainé par l'Union Européenne bénéficiant de l'expertise de l'Institut Electoral pour une Durable en Afrique (EISA) et Democracy Reporting International. (DRI)

apporte son concours à Symocel pour le déploiement d'observateurs les CI.

Les objectifs assignés à la Symocel se résument en l'évaluation conditions techniques, matérielles et logistiques dans lesquelles opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs sont et de proposer des solutions à qui de droit.

CAFCO, Caritas Kikwit, Ligue des Electeurs, et 7 autres ongs partie de la Symocel.