Congo-Kinshasa: Luilu - Les électeurs s'enrôlent dans les territoires voisins par peur des policiers

Pour éviter les tracasseries des policiers qui contrôlent la nouvelle carte d'électeur qui tient lieu de carte d'identité en RDC, les habitants de Luilu, dans la province du Lomami, vont s'enrôler dans les territoires voisins de Tshilenge et Ngandajika. Ce qui ne leur permettra plus de voter dans leur territoire de Luilu. Les députés élus à Luilu craignent donc de perdre leur électorat. Ils l'ont dit mercredi 2 août au président de la CENI, Corneille Nangaa.

« On vous attrape avec une ancienne carte d'électeur, on vous frappe par la police, on vous arrête et on vous fait payer les amandes. Par peur, d'être réprimé, la base est allé s'enrôler ailleurs», a déploré le député Eric Katolu. Il dénonce «une fraude électorale» organisée, selon lui, pour augmenter le nombre des sièges à Tshilenge et Ngandajika au détriment du territoire de Luilu.

M. Katolu demande qu'une mesure exceptionnelle soit prise en faveur des électeurs de Luilu qui se sont enrôlés ailleurs afin qu'ils soient autorisés à voter dans le territoire où ils habitent au moment des élections.

Les opérations d'enrôlement d'électeurs n'ont pas encore été lancées à Luilu suite à l'insécurité.