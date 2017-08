Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Des groupes armés détruisent des écoles et des centres de santé à Supa Kalahu

Les groupes armés qui écument le territoire de Beni ont détruit des écoles, des centres de santé, des maisons et d'autres infrastructures dans cette entité, principalement dans la localité de Supa-Kalahu, dénonce le chef de cette localité, Jean Pierre Mufunza. Selon lui, les habitants de cette localité et des villages environnants se sont réfugiés dans la ville de Beni.

«La situation est tellement déplorable à telle enseigne que plus de 1000 ménages ont quitté la localité pour se réfugier dans la ville de Beni. Toutes les maisons ont été détruites, les routes sont devenues une brousse. Le centre de santé a aussi été détruit. Les écoles qui ont été détruites sont celles de Mathoya, Kalau, Mbilali, Kalingati, et kyavitsutsu. Il faudra qu'avant la rentrée scolaire, on puisse réaménager les écoles pour que ces enfants puissent reprendre les cours dans leurs écoles car tous ces enfants sont en errance», plaide Jean Pierre Mufunza.

Il demande aux autorités politiques et administratives et aux organismes humanitaires de s'impliquer pour réhabiliter ces écoles détruites et le centre médical.