Sénégal: Guerre des chiffres entre Mts et Bby à Dakar - La Cojer se dit zen

Précisant, par ailleurs, que les résultats avancés ne sont que provisoires, les jeunesses républicaines se sont réjoui de l'évolution du taux de participation à ces élections, passant de 34% en 2007 à 54% en 2017. Ils n'ont pas manqué de féliciter le chef de l'Etat pour les choix opérés, non sans en déduire que les Sénégalais adhèrent à la politique développée par Macky Sall, notamment le Pudc, Promo-ville, Bourses familiales, Cmu, etc.

Il s'est, par ailleurs glorifié de la victoire du Oui, lors du référendum de mars 2016. L'histoire s'est répétée, à son avis, avec les législatives «car les Dakarois adhèrent à la politique mise en place par le président Macky Sall». Il dit, par conséquent, comprendre l'attitude de Mts, «car ils en ont fait (des législatives)leur mortal-combat». Cela, tout en invitant l'opposition à accepter «sa belle défaite» et ses leaders à «se taire et accepter leur retraite politique».

