Afrique: L'Afrique du Sud parmi les locomotives des Mondiaux de Londres

Isaac Makwala, qui va doubler 200m et 400mn, détient pour sa part la meilleure performance mondiale de l'année au 200m, la 3e au 400m derrière le Sud-africain Wayde van Niekerk et l'Américain Fred Kerley.

A Londres, ses meilleures chances de médailles viendront des hommes avec notamment Nijel Amos au 800m et Isaac Makwala (200 et 400m).

En plus de ces marathoniens, on peut y ajouter Emmanuel Korir sur le 800 et le 1500m.

Les marathoniens Eliud Kipchoge, champion olympique 2016, Daniel Wanjiru et Mary Keitany, vainqueurs du dernier marathon de Londres, ainsi que Wilson Kipsang, ancien recordman du monde et médaillé de bronze aux JO de Londres, seront les fers de lance du Kenya.

Dakar — L'Afrique du Sud, avec Wayde van Niekerk et Caster Semenya, devrait faire partie des locomotives du continent lors des 16-èmes championnats du monde d'athlétisme qui débutent ce vendredi à Londres, compétition au cours de laquelle l'Ethiopie et le Kenya également seront attendus.

