Sénégal: Diamil Faye appelle à la préservation du collectif "La Solution"

L'Afrique du Sud, avec Wayde van Niekerk et Caster Semenya, devrait faire partie des locomotives du continent lors des… Plus »

"Sans l'application correcte des textes et la mise à disposition de ressources humaines, on risque de faire du surplace", a-t-il dit, appelant à mettre les règles de transparence dans la gestion des fonds alloués par l'Etat et les instances internationales que sont la FIFA et la CAF (Confédération africaine de football).

"Nos devons accepter que le football a évolué alors qu'au Sénégal, on continue à le gérer comme si on était dans les années 80", a estimé le Conseiller spécial de la candidature de Paris à organisation des Jeux olympiques de 2024.

