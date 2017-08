Congo-Kinshasa: Echange entre le Rassop et la Céni sur l'organisation des futures élections

« Il faut reconnaître que la Céni est arrivée à atteindre 91 % des enrôlés. C'est un effort considérable qu'il faut féliciter, mais pour l'aboutissement il faut 700 millions de dollars ! Ça veut dire 150 millions à peu près pour continuer de parachever l'enrôlement et 500 millions pour l'organisation des élections. Est-ce que vous voyez Monsieur Kabila et ses hommes donner cet argent pour qu'ils partent rapidement ? »

« Ce sont ces efforts qui ont permis qu'on soit aujourd'hui à 37, presque 38 millions d'électeurs. Sur le plan légal nous attendons deux lois et nous espérons que ces lois seront adoptées par le Parlement dès que possible. Sur le plan sécuritaire nous avons échangé sur le lancement de l'opération au Kasaï qui est déjà en cours... »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.