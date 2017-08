Mauritanie: En vue du référendum, l'ONU appelle les autorités à respecter le droit de réunion pacifique

« Nous exhortons le gouvernement à veiller à ce que sa réponse aux manifestations soit gérée en conformité avec leurs obligations en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme et à s'assurer que le droit de réunion pacifique, la liberté d'opinion et d'expression soient entièrement respectés », a dit Mme Shamdasani.

Différentes manifestations sont prévues jeudi après-midi dans la capitale Nouakchott et selon des informations rapportées au HCDH, le bâtiment du Sénat a été encerclé par la police et la gendarmerie.

« Les autorités n'auraient pas répondu à la majorité des demandes d'autorisation pour les manifestations et auraient procédé activement à la dispersion des rassemblements », a indiqué dans une déclaration une porte-parole du HCDH, Ravina Shamdasani. « Dans plusieurs cas, des dirigeants d'opposition auraient été brutalisés et un certain nombre d'entre eux ont été arrêtés ».

