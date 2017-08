Congo-Kinshasa: L'insaisissable taux de change

Sur le marché des changes, le franc congolais connaît une légère appréciation par rapport aux devises étrangères, principalement le dollar américain.

Jusque mercredi à la clôture des marchés, le dollar se changeait en parallèle contre 1.550 Fc. Quelques jours auparavant, la devise américaine avait franchi la barre de 1.700 Fc, créant la psychose sur tous les segments des marchés, aussi bien réel que monétaire.

D'aucuns parlent d'une appréciation fragile. Ils y voient juste un effet de paille qui devrait s'estomper du jour au lendemain. Mais, les plus optimistes pensent déjà à un renversement de la situation où le franc congolais prendrait sa revanche sur le dollar américain.

Sur quoi fondent-ils leurs analyses ? Peut-on s'attendre à un effet ressort ? Autant de questions qui taraudent les esprits des Congolais.

Le plus évident est que le franc congolais affiche une appréciation relative sur le marché des changes, même si les prix des biens et services peinent à suivre la même tendance. Où se situe donc le problème ? Difficile à préciser.

Dans l'opinion publique, le souhait est celui de voir la monnaie nationale reprendre sa valeur le plus longtemps possible afin de raffermir le maigre pouvoir d'achat des Congolais. L'instabilité sur le marché des changes, suivie d'une percée du taux d'inflation ont sérieusement secoué leur portefeuille.

A l'Exécutif, l'on ne jure que par la stabilité du cadre macroéconomique. Ce qui, du reste, requiert d'importants préalables, ce qui est également le souci de la Banque centrale du Congo qui tient à remplir sa noble mission ; celle de garantir la stabilité du niveau général des prix.

Autrement dit, le raffermissement de la monnaie nationale sur le marché des changes dépend de la parfaite collaboration entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Les deux frères siamois de la politique économique ont tenu à une parfaite collaboration pour donner plus de visibilité à l'activité économique.

Tant que le gouvernement et la Banque centrale évolueront en vase clos, sans interférence réciproque dans leur politique réciproque, la monnaie nationale évoluera selon les humeurs des spéculateurs. Prenons garde qu'il n'en soit pas ainsi.