Congo-Kinshasa: L'archevêché de la capitale - Ordination de huit prêtres

Les nouveaux prêtres ont, dès lors, reçu l'étole sacerdotale et la chasuble. Le cardinal Laurent Monsengwo leur a appliqué, par la suite, le saint chrême dans les paumes de mains, avant de leur remettre le pain et un zeste de vin qu'ils présenteront à Dieu au nom de tout le peuple fidèle.

Au terme de l'homélie et de la litanie des saints, les ordinands se sont étalés par terre, en signe de soumission et d'abandon total entre les mains de Dieu. Ils se sont, par la suite, agenouillés devant l'archevêque pour l'imposition des mains, un geste relayé par les autres prêtres présents.

Dans son homélie, le prélat a invité les nouveaux consacrés à cultiver le véritable amour, à être au service du peuple de Dieu, à unir les chrétiens de tout acabit et à prier sans cesse pour eux. Dans cet ordre d'idées, le cardinal a appelé les ordinands à former un seul corps avec le Christ, dont ils détiennent le pouvoir de conduire, sur le bon chemin, les fidèles vers Dieu.

Pendant plus de cinq heures (9h30 à 15h00), l'archevêque de Kinshasa, entouré de trois de ses quatre évêques auxiliaires et des dizaines de prêtres, a officié la célébration eucharistique devant des milliers de fidèles catholiques.

