Guinée: Labé - Une femme abandonne son nouveau né aux mains des sages femmes et disparait

A noter que l'abandon d'enfants conçus hors des liens du mariage , ainsi que les avortements et autres infanticides sont notoires et récurrents depuis quelques années dans la région de Labé.

A 13h 05 elle nous demande la permission d'aller en ville acheter des habits pour son enfant j'ai répondu je n'ai jamais vu ça et l'ai questionné sur l'endroit où se trouve sa famille, je lui ai demandé de prendre mon téléphone et de contacter les siens ,elle m'a répondu que ces parents n'ont pas de téléphone... ..j'ai tout fait pour la retenir ,elle ne nous a pas dit son nom, le bébé c'est une fille ,une jolie fille ,je prie la femme de venir chercher son enfant et nous libérer elle ne sait pas ce qu'il deviendra, l'enfant doit téter on s'en occupe depuis hier ... . »

« la femme est venu lundi dans une clinique voisine à la notre chez le docteur Alhamdou, un médecin stagiaire l'a visité et vu que sa grossesse était à terme et l'a donc orientée chez nous, comme sa grossesse était à terme elle a accouché à 10 heures sans aucun problème.

