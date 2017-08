Tunisie: Le Credif et Transtu travailleront ensemble

Elle a annoncé, à cet égard, qu'une application mobile pour signaler et dénoncer les cas de harcèlement est en cours de préparation par le Credif, précisant que cette application offrira une connexion directe avec les ministères de l'Intérieur et de la Justice ainsi qu'avec le numéro vert du ministère de la Femme afin de garantir une intervention rapide.

Dans le cadre de cet accord, une campagne de sensibilisation sera organisée au cours de la deuxième quinzaine de septembre prochain. Elle sera financée par l'Union européenne dans le cadre du programme de la concrétisation de l'égalité entre femmes et hommes en Tunisie. En vertu de cet accord, des espaces de communication de la Transtu seront mis à la disposition des affiches et spots de sensibilisation à la lutte contre le harcèlement dans les transports publics.

