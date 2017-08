Tunisie: Une éclipse lunaire partielle

Ce phénomène sera observé dans les différents gouvernorats du pays, a précisé l'Institut national de la météorologie (INM), dans un communiqué publié hier, ajoutant que l'éclipse obscurcira temporairement environ 24% du satellite de la Terre lors de son apogée.

Les amateurs des phénomènes astronomiques peuvent observer l'apogée de l'éclipse, à Tunis, à partir de 19h 20mn, et suivre la sortie de la Lune de la Terre à 20h 18mn, alors que l'observation de la sortie de la Lune de l'ombre de la Terre est prévue à 21h 50mn.

D'après l'INM, le lever de la Lune sera à 19h 4mn à Médenine et Tataouine, à 19h 5mn à Sfax, à 19h 6mn à Mahdia, à 19h 7mn à Monastir et Gabès, à 19h 8mn à Sousse, à 19h 9mn à Nabeul, à 19h 10mn à Kairouan, à 19h 11mn dans le Grand Tunis, Kébili, Sidi Bouzid et Zaghouan, à 19h 13mn à Gafsa et Siliana, à 19h 14mn à Bizerte, à 19h 15 mn à Béja et Tozeur, à 19h 16mn à El Kef, et à 19h 17mn à Jendouba.