Cameroun: Accès aux fonctions électives - Les femmes mettent la pression

Plaidoyer, lobbying et autres actions sont mises en œuvre dans la perspective de l'accroissement de leur nombre dans le cadre des prochaines élections.

Elles sont 26 sur les 374 chefs des exécutifs communaux (communes et communautés urbaines confondues) que compte le Cameroun à l'heure actuelle. Soit une moyenne de 6,95%. Au niveau du parlement, l'Assemblée nationale compte en ce moment 56 femmes sur les 180 élus. Ce qui représente un peu plus de 31%. Tandis qu'au Sénat, l'on dénombre 20 femmes sur les 100 membres de cette institution. Ce qui représente exactement 20%. Comment œuvrer au maintien de ces chiffres voir à leur amélioration au cours des prochaines échéances électorales ?

Mieux encore, comment parvenir à l'institutionnalisation du quota de 30% des femmes au moins au sein des structures ci-dessus énumérées ? Elles qui représentent pourtant un peu plus de 50,5% de l'ensemble de la population camerounaise, selon les chiffres du troisième recensement général de la population et de l'habitat dans notre pays rendu public en 2010 par le Bureau central de recherches des études de population (BUCREP). A la veille de l'année 2018 qui se veut électorale avec le renouvellement des conseils municipaux et des chambres du parlement, le problème de leur représentativité est à nouveau posé.

De nombreuses initiatives sont prises pour encourager la participation des femmes à la vie politique. Le président de la République n'a eu de cesse de faire de la promotion de la femme une priorité. Les investitures accordées aux postes électifs dans les chambres du Parlement ont toujours pris en compte le facteur genre. L'autre initiative à saluer est celle prise il y a un peu plus de quatre ans par le Conseil électoral d'Elections Cameroon (ELECAM) qui avait ainsi décidé de rejeter systématiquement toutes les listes de candidats qui ne prenaient pas en compte l'aspect genre, conformément aux dispositions des articles 151, 171 et 218 de la loi de 2012 portant Code électoral de la République du Cameroun promulgué en 2012 dans les aspects spécifiques liés à l'élection des députés, des conseillers municipaux et des sénateurs.

De nombreux partis politiques s'étaient de cette façon vus « recalés» par l'organe chargé du processus électoral et référendaire. Des décisions qui avaient été confirmées par la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel. D'autres initiatives existent, émanant parfois de la société civile. C'est dans ce registre qu'il faut classer le plaidoyer organisé jeudi dernier à Yaoundé par le comité de pilotage du consortium « Démocratie au féminin ». Avec l'appui de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, la cérémonie qui a également vu la présence du ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, a consisté en la remise de prix aux 26 femmes qui sont installées à la tête des exécutifs communaux.

Il est par ailleurs question de leur offrir un accompagnement d'un an à travers des sessions de formation gratuite sur le coaching en politique pour une meilleure préparation de leurs candidatures et le montage des projets. En clair, il faut œuvrer au maintien des statistiques actuelles, ou mieux encore à l'augmentation du nombre de femmes à ces postes.

Mais le fin mot de ce dîner-plaidoyer était d'œuvrer auprès des pouvoirs publics pour parvenir à l'institutionnalisation du quota de 30% de représentativité des femmes tant à la tête des exécutifs municipaux que dans les chambres du parlement. Dans un environnement où les femmes elles-mêmes ont un rôle important à jouer.