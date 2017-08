Cameroun: Dépistage du VIH/SIDA - Dix unités mobiles en plus

Destinées à desservir les dix régions, elles ont été présentées hier au cours d'une cérémonie présidée par le Minsanté, André Mama Fouda.

Le dispositif de dépistage du VIH/sida vient d'être renforcé au Cameroun. ardi dernier, le ministre de la Santé publique, (Minsanté), André Mama Fouda, a présenté les dix unités mobiles acquises par le Comité national de lutte contre le sida (Cnls), grâce au soutien du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Au cours de la cérémonie, le Minsanté a expliqué que le matériel reçu vient s'ajouter aux douze autres unités mobiles que possédait déjà le pays. « Il permettra ainsi à chaque région d'en posséder deux et le reste sera mis à la disposition du Cnls », a-t-il dit.

Il est également revenu sur l'importance du matériel. « Avec l'acquisition de ces véhicules équipés de laboratoires de haute qualité, le Cameroun va atteindre l'objectif fixé par l'Onusida d'ici 2020, celui de faire en sorte que 90% des personnes vivant avec le VIH/Sida connaissent leur statut sérologique. Nous serons de plus en plus présents dans les communautés. Car désormais, c'est chaque jour que les unités mobiles nouvellement acquises se déplaceront pour effectuer des dépistages à un lieu de la région. Au lieu d'attendre les dépistages occasionnels organisés lors des campagnes ou lors des grands événements », a-t-il révélé.

Le Dr. Jean Bosco Elat Nfetam, secrétaire permanent du Cnls, s'est appesanti sur le mode de fonctionnement du nouveau matériel roulant. « L'équipe de l'unité mobile est composée de six personnes : un chauffeur, un logisticien, deux conseillers psychosociaux, un infirmier préleveur et un technicien de laboratoire. Ce personnel va travailler de façon permanente tout au long de l'année, contrairement à la stratégie qui était mise en place et qui ne sortait les unités mobiles que juste pendant les grandes campagnes », a-t-il expliqué. Concernant les sorties et déplacements des unités mobiles, elles seront stationnées dans les groupes techniques régionaux de lutte contre le Sida et au niveau du groupe technique central. Selon lui, le plan de sortie est établi en fonction des sollicitations et réquisitions faites par les acteurs de la lutte contre le Sida comme les administrations, les associations, les Ong.

Les sorties seront également fonction du taux de prévalence du Vih d'une localité. Les atouts de ces unités ont également été déroulés. Ils sont dotés de groupes électrogènes et d'un matériel de laboratoire de première qualité, d'un parasol déroulant pour permettre au personnel médical de travailler quel que soit le temps qu'il fait.