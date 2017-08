Cameroun: Délivrance des diplômes universitaires - Des instituts privés s'unissent à Yaoundé II

Mardi dernier, les établissements ont signé des conventions de partenariat dans ce sens.

Les responsables des établissements supérieurs privés se sont retrouvés mardi dernier autour du recteur de l'université de Yaoundé II, Pr. Adolphe Minkoa She. Ces derniers ont procédé à la signature d'une convention les unissant dans le cadre de la délivrance des diplômes. En présidant la cérémonie, le recteur a expliqué que le but de cette union est de promouvoir les relations de tutelle académique et de fixer les conditions et les modalités de collaboration, entre l'université de Yaoundé II et les privés dans le cadre des formations conduisant à la délivrance des diplômes des Licences professionnelles.

De ce fait, l'université de Yaoundé II s'engage spécifiquement à contribuer dans la mesure de ses possibilités, au renforcement des capacités des dits instituts, contrôler périodiquement les enseignements et les évaluations des connaissances conformément aux programmes de formation correspondants aux diplômes et à prendre les mesures utiles permettant de mettre à la disposition de ces instituts un point focal pédagogique chargé de suivre, pour son compte, la mise en œuvre de la présente convention spécifique. Les promoteurs des instituts en partenariat avec l'université de Yaoundé II, notamment l'Institut supérieur de traduction, d'interprétation et de la communication (ISTIC), ou encore Yaoundé Higher School of Economics and Management (YSEM), ont expliqué qu'ils adhèrent à cette convention pour garantir une formation de qualité à leurs apprenants.