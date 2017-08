Cameroun: Route Sangmélima-Mekok-Bikoula - Déjà 54 km construits

Le chantier a été évalué mardi, lors d'une audience entre le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi et le Pdg de l'entreprise Kayson.

Le taux d'exécution physique de la route Sangmélima-Mekok-Bikoula est actuellement rendu à 56,23% pour un taux d'exécution financière de 54,05%. Même si la nouvelle semble réjouissante pour le ministère des Travaux publics (Mintp), l'entreprise quant à elle estime ne pas être dans les conditions optimales pour réaliser pleinement son travail dans les délais.

Et pour cause, les emprises sont toujours occupées par les populations sur environ 11 km. Le problème a été posé mardi dernier au cours d'une audience entre le ministre, Emmanuel Nganou Djoumessi et Ansari Mohammadreza, président directeur général de Kayson INC. En effet, Kayson INC exécute depuis le 12 octobre les travaux de construction de l'axe Sangmélima-Mekok-Bikoula, une des sections du Lot 1 de la route Sangmélima-Ouesso, longue de 65 km. D'après Ansari Mohammadreza cependant, de nombreux facteurs freinent l'évolution du chantier. Notamment l'insuffisance et la vétusté du matériel régulièrement en panne, l'inadéquation des approvisionnements par rapports aux besoins du chantier ainsi que la faible production des différents agrégats.

D'un autre côté, l'entreprise déplore le taux assez moyen d'exécution financière qui est de l'ordre de 212 millions de F contre 780 millions de F attendus en moyenne par mois. D'où l'impossibilité pour Kayson INC d'honorer ses engagements financiers et donc, prendre entièrement en charge les travaux à exécuter. Durant l'audience, le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi a donné toutes les assurances quant à la prise de mesures relatives à l'indemnisation prochaine des populations concernées. A ce jour, les travaux cadastraux auraient été réalisés sur 40 km. Mais d'après le Pdg de l'entreprise, les travaux atteindront leur vitesse de croisière une fois les emprises libérées, le parc de matériel renforcé, le respect des prescriptions techniques et la réorganisation de l'atelier mécanique implémentés.