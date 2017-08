Cameroun: Université - Un ouvrage en guise d'au revoir

Sans mode et figure, durant la messe qui a suivi la mise en bière de l'évêque de Bafia à la… Plus »

Pour en revenir au livre, le Dr Abomo Meva'a, co-auteur, explique : « Dans cet ouvrage, on a touché des points qu'on n'évoque pas souvent, à l'instar de la place des femmes dans la renaissance africaine. Elles donnent naissance, comment peut-on prétendre qu'elles ne peuvent pas donner la renaissance ? » Samuel Efoua Mbozo'o, ancien doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'université de Douala, est issu de la première promotion des diplômés du département Histoire/Géographie de l'université de Yaoundé en 1973. Il a œuvré pour le développement de cette filière. Sur un autre plan, l'homme a occupé, au sein de l'Assemblée nationale, les fonctions de secrétaire général.

«Mélanges Internationaux » est un ouvrage de 806 pages, structuré en cinq parties et 56 chapitres. Il a été commis en l'honneur du Pr Samuel Efoua Mbozo'o, pour l'ensemble de son œuvre dans les universités d'Etat. La cérémonie de restitution et de dédicace, organisée en son honneur, a eu lieu récemment au complexe Nelson Mandela de l'université de Douala. Occasion pour la communauté universitaire de dire merci au Pr. Efoua Mbozo'o et lui souhaiter bon vent dans l'exercice de ses nouvelles fonctions au sein de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme.

