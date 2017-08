Sénégal: Aymerou Gningue sur la victoire de Bby à Tivaouane - « Le fruit d'une dynamique unitaire dans le Cayor »

Il a, avec l'apport des autres responsables politiques, conforté le potentiel du département de Tivaouane, en faisant passer la moyenne des électeurs de la coalition « Benno Bokk Yaakaar » de 40.000 à 60.000.

Aymérou Gningue, tête de liste de ladite coalition dans le Cayor, par ailleurs maire de Mérina Dakhar, a annoncé, hier, la large victoire de son camp sous les applaudissements des soutiens de la mouvance présidentielle.

Avec un total de 59.693 voix engrangées lors des législatives, la coalition « Benno Bokk Yaakaar » devance, dans le département de Tivaouane, son suivant immédiat, c'est-à-dire la coalition gagnante « Wattu Sénégal » de 38.465 voix. Arrivent, en 3e et 4e position, le Parti de l'unité et du rassemblement (14.129 voix) et la coalition « Mankoo Taxawu Sénégal » (10.842 voix). A l'exception de la Convergence patriotique pour la justice et l'équité (Cpje/Nay leer) qui totalise 5.119 voix, toutes les autres 42 coalitions font moins de 1.000 voix. D'ailleurs, 33 d'entre elles font même moins de 500 voix. « Cette victoire, je vous la dois à vous », a clamé Aymérou Gningue devant les responsables politiques alliés et ses nombreux soutiens rencontrés dans des localités du Cayor.

Sous des cris de joie et des applaudissements, ils sont sortis massivement dans ces zones visitées. Pour le maire de Mérina Dakhar, cette brillante victoire de « Benno Bokk Yaakaar » est le fruit d'une dynamique unitaire et d'une segmentation stratégique du département de Tivaouane en pôles homogènes au plan géographique et/ou sociologique. Adulés par les populations de Mérina Dakhar, Koudiane, Loucouk Ciss, Loucouk Mbaye, Thiepp, Dalakh, Teugou Djiné et autres, Aymérou Gningue et Cie ont réussi, avec ces législatives, à augmenter le taux de participation en le portant à 59,37%.

« Nous sommes heureux d'avoir conforté le potentiel du département de Tivaouane en terme de mobilisation de voix, en faisant passer la moyenne des électeurs de la coalition «Benno Bokk Yaakaar» de 40.000 à 60.000 », s'est réjoui Aymérou Gningue.

Si l'on en croit le maire de Mérina Dakhar, cette dynamique de victoire dans le Cayor, de par sa profondeur et son amplitude, augure, pour le camp présidentiel, d'autres victoires encore plus éclatantes, notamment en 2019. En effet, les populations ont fait le serment de « cheminer avec Aymérou Gningue pour apporter un soutien sans ambiguïté et sans faux-semblant au président Macky Sall qui, depuis son accession à la magistrature suprême, pose des actes majeurs dans le dessein de permettre au Sénégal d'intégrer le cercle des faiseurs du monde et de participer à son mouvement ».