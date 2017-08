Sénégal: Bby en tête avec 80.336 voix contre 51.955 pour «Manko Takhawou Sénégal» à Thiés

L'Afrique du Sud, avec Wayde van Niekerk et Caster Semenya, devrait faire partie des locomotives du continent lors des… Plus »

Elle est suivie avec 2658 voix par la coalition «Ndawi Askan Wi»/Alternative du peuple et le Parti pour la vérité pour le développement (Pvd) du marabout Modou Kara Mbacké qui bénéficie de 1880 voix. Pour le reste, les scores varient entre 130 et 1500 voix. Ainsi, avec cette victoire de la coalition, Bby, qui a gagné les enjeux du département, les différents responsables de comités électoraux ont entamé des actions de remerciements à l'endroit de populations qui les ont fait confiance.

Elle est suivie par la coalition « Manko Takhawou Sénégal » (Mts) dont 51.955 citoyens ont porté leur choix sur ses candidats qui n'étaient autres que : l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, actuel président du conseil départemental de Thiès et Mme Marie Yvonne Ndione de Notto Djobass. Mais, contrairement à ce qui avait été avancé au départ sur la percée du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur), c'est la coalition gagnante « Wattu Sénégal » qui arrive en 3ème position avec 19.892 voix et devance le Pur accrédité de 13.673 voix.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.