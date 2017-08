Sénégal: Les digital natives et le nouveau modèle arbitral

La mobilité de la nouvelle génération d'entrepreneurs volontaires ouvre un champ bien plus vaste, aujourd'hui, pour la pratique de la médiation, de l'arbitrage et du médiarbitrage, dont les objectifs sont de proposer des solutions alternatives en matière de règlement des conflits et des litiges.

Lorsque les preuves numériques entrent en jeu, puisque les collecteurs du big data, par exemple, récupèrent les données transférées dans le cloud, et qu'il y a peu ou pas de règles pour protéger ou encadrer l'utilisation de ces données personnelles ou professionnelles sensibles, comment un jugement du Roi Salomon pourrait-il être énoncé par un tribunal arbitral, à partir, bien évidemment, de ces données d'une justice ultra connectée et binarisée ?

Dans l'extrême numérisation du monde des affaires, il est essentiel, à l'heure actuelle, de penser la modélisation des procédures et modes alternatifs de règlement des litiges et des conflits (PARL/MARC) pour mieux les adapter aux nouveaux schémas comportementaux des digital natives, cette nouvelle génération XYZ de futurs décideurs, de commerciaux et de leaders économiques qui façonnent le paysage mondial.

L'entreprise d'aujourd'hui est indéniablement entrée dans une nouvelle dynamique et l'arrivée de cette nouvelle génération bouscule les codes, les habitudes managériales, les fonctionnements internes de ces entreprises commerciales ou même de services. La mobilité de cette nouvelle génération d'entrepreneurs innovants, de startupers, l'évolution des encadrements corporate et des espaces de travail collaboratif, tous ces changements soudains supposent une adaptation orientée, et des procédures et des modes alternatifs de résolution des conflits/litiges.

On peut appréhender cette évolution de la pensée humaine, des comportements libérés dans les relations d'affaires, en considérant les interactions émergentes entre les peuples du monde : entrepreneurs, investisseurs, bailleurs de fonds, hommes et femmes d'affaires, sans distinction de race, de culture, de crédo, de dogme ou de croyance... Évidemment, la modélisation de l'arbitrage et de la médiation commerciale est un nouveau défi qui se pose, tant pour les politiques, les juristes, les avocats, que pour ceux qui encadrent ou légifèrent sur les règlements et normes, sans considération particulière de la dynamique humaine en constante évolution.

Dans cette vision globale du nouveau monde, transparaît une procédure nouvelle qui synthétise le meilleur de l'arbitrage et de la médiation : le médiarbitrage. Il apparait, tantôt comme un outil pédagogique,tantôt comme instrument de règlement des litiges ou comme une discipline qui pourrait s'organiser sur trois niveaux : (1) judiciaire par l'utilisation et l'application du CPC ; (2) parajudiciaire (ou para-légal) un « voisin du judiciaire » ; et (3) extrajudiciaire, c'est-à-dire qui est hors de la procédure d'une instance judiciaire, « qui n'est point relatif à un procès actuellement pendant en justice ».

Cette transversalité de la procédure de médiarbitrage invite le médiateur dans l'immanence, car elle est un pouvoir circulaire, évolutif et non horizontalisé. Le pouvoir n'est pas le médiateur ou l'arbitre, mais bien l'outil qui lui confère, in fine, ce pouvoir déhiérarchisé. Cette variable du « pouvoir » instrumenté doit prioritairement contribuer à l'implication du médiateur ou de l'arbitre dans le règlement des conflits/litiges eu égard à la recomposition des espaces. Le médiateur est un « channel » dont le profil, le caractère, la compétence et la culture doivent interagir avec cet outil. La compatibilité (disons l'adéquation) entre les deux (outil et médiateur ou arbitre) est un catalyseur des forces immanentes des parties désireuses de trouver par elles-mêmes une issue définitive (et sans appel) aux conflits/litiges qui les opposent.

Dans les espaces collaboratifs comme à l'intérieur des zones économiques, même au sein des entreprises, tous hyper connectés, comment l'arbitrage et la médiation seraient-ils appliqués, par exemple, dans les cas de vols des process et autres secrets commerciaux (qui déboucheraient inévitablement sur un conflit d'intérêt ou un litige), à cause, justement, de l'invasion des objets connectés dans notre quotidien ?

Ces petits espions envahissent notre quotidien. Ils sont partout. Ils font partie de nous... Mais il est aussi regrettable qu'ils nous poussent à renoncer à la vie privée, « et même à notre souveraineté en tant qu'humain », entrepreneur, homme d'affaire, chef d'entreprise.Comment les PARL et MARC, qui restent des modes et des procédures « humaines » et exportables, pourraient-ils s'intégrer dans la numérisation de notre société de consommation ? Comment les connecter universellement pour qu'ils circulent bien au-delà des frontières humaines ? L'humain exporte sa procédure tandis que le numérique la fait circuler et l'étend aux régions connectées du monde. Alors, quelle est la place du digital arbitre -médiateur de demain ? Les logiciels pourront-ils remplacer les décisions humaines ? Comment faut-il repenser le modèle extrajudiciaire ? Quelles innovations ces MARC/PARL pourraient-ils apporter dans des espaces professionnels et économiquement connectés ? Les objets connectés ou programmes informatiques ne pourront jamais, en tout cas pas pour l'instant, remplacer une procédure humaine équitable, même s'ils peuvent contribuer ou fournir des preuves indiscutables ou constituer une mine d'or pour les autorités judiciaires. L'homme pense, le logiciel non.

Puisque le médiarbitrage est une procédure de justice privée qui s'exporte, que les médiateurs et arbitres sont de plus en plus mobiles de par leurs compétences, l'évolution du monde des affaires offre des vecteurs d'innovation « managériale » de la procédure dont la visioconférence, par exemple, comme mode interactif pour les apartés et les débats entre les parties dans un espace virtualisé. Des magistrats ont déjà investi dans ce mode managérial pour les comparutions de détenus. Une autre innovation serait de s'inspirer du nouveau dispositif réglementaire de la CCI concernant « l'application automatique d'une procédure d'arbitrage accélérée pour tous les litiges de moins de 2 millions USD... [small claims].

Cette procédure pourra également être mise en œuvre par accord des parties (article 30(2)(b) du Règlement CCI), même si le montant du litige dépasse le seuil de 2 millions USD ou si la convention d'arbitrage a été conclue avant le 1er mars 2017... Le tribunal de la CCI peut désormais nommer un seul arbitre, même si la convention d'arbitrage en dispose autrement. (Annexe VI du règlement de la CCI). Et un délai de 6 mois pour que le tribunal arbitral rende sa sentence, « incluant la phase d'examen préalable de la sentence par la Cour, si bien que le tribunal arbitral a environ 5 mois pour mener la procédure et rendre la sentence »[1]. Est-il encore possible de réduire ces durées à des actions immédiates, plus rapides ?

Comment favoriser les initiatives des collaborateurs, des médiateurs, des arbitres dans un monde en pleine mutation et de plus en plus techno-numérisé ? Quelles sont les principales évolutions à prévoir concernant l'avenir de la médiation, de l'arbitrage et du médiarbitrage ? On parle peu de la féminisation de ces disciplines, et pourtant, nul ne peut ignorer cette équation évolutive !

On peut également négliger, pour l'instant, l'impact et l'influence des experts et professionnels de la médiation commerciale qui bousculent le rôle des juristes dans l'élaboration des normes juridiques ! Les modes de règlement en ligne sont également une innovation majeure de la protection des cyber-consommateurs et un nouveau défi pour les plateformes d'innovation en matière de règlement extra-judiciaires des conflits/litiges commerciaux nationaux/internationaux. L'entreprise n'est plus une « habitation » fixe pour les digital natives qui, désormais, imposent leur propre code au travail et sont de plus en plus mobiles, ultra-connectés. La nomadisation de ces nouveaux penseurs contraint à anticiper le contentieux et invite à une modélisation intelligente et adaptée des modes alternatifs de règlement extrajudiciaire des litiges sur les matières commerciales du futur.