Sénégal: Le Cored demande aux journalistes d'être à équidistance des chapelles politiques

« Il ne revient pas à la presse de se substituer aux organes compétents pour proclamer les résultats des élections », a affirmé le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (Cored) dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

Après s'être félicité, dans l'ensemble, du rôle de la presse pour des élections législatives « transparentes et incontestables », le Cored écarte toute idée de « porte-voix » dont font montre certains confrères et consœurs concernant les deux listes qui se disputent la victoire dans le département de Dakar à savoir « Manko Taxawou Sénégal » et « Benno Bokk Yakaar ».

Pour le tribunal des pairs, il est du ressort de la commission départementale puis celle nationale d'édifier les journalistes, qui, à leur tour informeront les Sénégalais : « Il ressort que le département de Dakar focalise, depuis dimanche soir, toutes les attentions au vu des énormes enjeux en lice. Deux listes se disputent la victoire, «Manko Taxawou Sénégal» et «Benno Bokk Yakaar».

Certains confrères et consœurs se font les porte-voix de chaque camp et proclament sa victoire. Dès la fin du dépouillement des bureaux de vote et l'affichage, la presse doit laisser les organes compétents faire leur travail et publier les résultats provisoires », explique-t-il.

Dans cette même dynamique, le Cored invite les journalistes à garder une posture équilibrée vis-à-vis des acteurs politiques car dit-il : « c'est comme ça que nous pouvons sauvegarder notre crédibilité et notre respectabilité qui doivent nous guider en tout temps et tout lieu ».