Sénégal: Bby vainqueur à Pikine avec un peu plus de 35% des voix...

Les résultats provisoires des élections législatives ont été rendus publics hier par la commission départementale de recensement des votes de Pikine.

C'est la coalition Bby qui arrive en tête avec un nombre de 89.511 voix, soit 35,14 % des voix. Elle devance la coalition «Wattu Sénégal» de plus de 25.000 voix et s'offre ainsi les six sièges attribués au département.

Les résultats provisoires affichés par la commission départementale de recensement des votes ont laissé apparaître une victoire nette de la coalition Bby à Pikine. Elle est suivie par la coalition «Wattu Sénégal» qui a totalisé 64.485 voix représentant 25,31 % des suffrages valablement exprimés.

A Pikine, le nombre d'inscrits avait atteint 55.0351, mais au final seules 256.173 personnes ont finalement accompli leur devoir de vote. 1450 d'entre elles ont choisi de voter par un bulletin nul. Ce qui porte le nombre de suffrages valablement exprimés à 254.723.

Avec un écart de plus de 25.000 voix sur son suivant immédiat, la coalition Bby arrive en tête du classement et rafle les six sièges qui étaient compétition dans le département de Pikine. La coalition gagnante «Wattu Sénégal» arrive en seconde position avec un pourcentage de 25,31 % des voix. La coalition «Manko Taxawou Sénégal» est classée troisième avec 36.286 voix représentant 14,24% des voix.

La surprise est venue du Parti du rassemblement et de l'unité (Pur) qui, contre toute attente, a récolté un nombre 24391 voix dans le département de Pikine pendant que des partis plus actifs sur le terrain politique ont simplement mordu la poussière.

Cependant, même s'ils n'ont pas été trop percutants à l'issue du scrutin, certains partis ont quand même réussi à obtenir de quoi mettre sous la dent. Il s'agit de la coalition «Ndawi Askan/AP» (4068 voix), Cpje/»Nay leer» (2893), Pvd (2344) et la Convention citoyenne Neneen (2344 voix).

Chez les différents état-majeurs politiques, des contestations majeures ne se sont pas encore fait entendre.