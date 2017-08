Sénégal: Moustapha Guirassy gagne Kédougou, Saraya à « Wattu Senegal » et Bby garde Salémata

L'Afrique du Sud, avec Wayde van Niekerk et Caster Semenya, devrait faire partie des locomotives du continent lors des… Plus »

Par conséquent, il a félicité le vainqueur et a rendu hommage à toutes les populations de Kédougou, ceux qui ont voté pour lui et ceux qui ne l'ont pas fait, pour les sacrifices et l'énergie fournis. Il faut signaler que le département de Saraya est tombé dans l'escarcelle de la Coalition gagnante « Wattu Sénégal ».

Plusieurs activités ont été menées pendant cette campagne (visites de proximité, réunions, caravanes, meetings, etc.) et à l'arrivée, c'est le candidat de la Coalition convergence patriotique (Cp) Moustapha Guirassy qui en est sorti vainqueur. Juste après la proclamation des résultats dans les différents bureaux de vote du département, donnant Moustapha Guirassy, ancien ministre de la Communication, vainqueur, une liesse folle de jeunes, d'adultes, de femmes s'est spontanément emparée de la ville.

