Sénégal: Siré Dia remercie les populations

L'Afrique du Sud, avec Wayde van Niekerk et Caster Semenya, devrait faire partie des locomotives du continent lors des… Plus »

Aujourd'hui, l'espoir est permis que nous allons vers de nouvelles victoires, ensemble, vous et nous, et les autres qui ne manqueront pas de rejoindre notre combat pour le Sénégal émergent, pour Thiès capitale économique du Sénégal ».

Siré Dia témoigne, aux milliers de Thiessois et Thiessoises qui ont accordé leurs suffrages à la coalition Bby et à tous les édiles des communes rurales qui ont choisi de leur faire confiance, toute sa reconnaissance.

« Tout d'abord, les chefs religieux et notables de Thiès dont les prières nous ont accompagnés tout au long de cette épreuve », a-t-il indiqué dans un communiqué. Il a tenu également à remercier et féliciter tous les membres de leur irrésistible coalition qui se sont tous donnés à fond pour le triomphe de la liste de Bby et souligne-t-il, « la présence de nos investis dans la nouvelle majorité parlementaire qui va assurer la pérennisation du programme de développement national issu de la vision du chef de l'État.

