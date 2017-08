Congo-Kinshasa: Anthony Limbombe - Le Belgo-Congolais intéresse Toulouse

L'ailier a perdu sa place dans le onze de base et se retrouve même en tribune. Un changement radical par rapport à la saison dernière où il jouait presque tout le temps quand il était en état de le faire. Reste à savoir si Bruges laissera facilement filer un joueur qui lui a coûté plus de 2,5 millions il y a seulement un an.

A l'approche du déplacement à Monaco vendredi, pour la 1ère journée de Ligue 1, l'entraîneur de Toulouse Pascal Dupraz a évoqué le mercato. « On voulait aussi acheter Neymar. Malheureusement le PSG nous a battus », a plaisanté l'ancien coach d'Evian Thonon Gaillard. Plus sérieusement, le technicien a indiqué qu'il attendait encore du renfort. Le Téfécé espère finaliser d'autres dossiers. Ainsi le club de la Ville Rose pourrait voir débarquer Anthony Limbombe.

