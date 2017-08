Ghana: UFOA 2017 - Le secrétaire général Aka Malan évoque les innovations

Ils sont peut être connus quelque part en Afrique du Nord, en Asie, en Europe, ils n'ont pas de contrat et pourtant ils sont talentueux donc ce tournoi leur offre la possibilité de revenir se ressourcer, prendre des forces, se faire connaitre à travers la diffusion dans le monde entier de ce tournoi la et peut être obtenir par de ce tournoi un contrat qui va les permettre de rebondir de nouveau« .

Contrairement au CHAN, ce tournoi donne la possibilité aux pays concernés de faire participer leurs joueurs qui évoluent dans d'autres pays. C'est l'une des innovations de cette édition : « Nous avons fait une particularité, on n'a pas voulu fermer et réserver le tournoi exclusivement aux joueurs locaux.

Interrogé, le secrétaire général de l'institution est revenu sur le format de la compétition : « Ce tournoi a une particularité qui a un format qu'on appelle le format Knock-Out c'est-à-dire « KO ». Le tirage au sort a permis d'avoir 2 poule de 8 équipes et les occupants vont se rencontrer sur un seul match et celui qui perd est éliminé et l'équipe gagnante rejoint la compétition au niveau du groupe pour en faire à la suite une compétition avec 2 groupes de 4, un championnat , demi final et puis 3ieme place et la finale » a fait savoir Aka Malan à notre rédaction.

