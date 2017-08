Burundi: «Les hommes burundais devenus matérialistes, avec raison »

Depuis quelques temps, des jeunes hommes burundais se marieraient plus par intérêt que par amour. Une conséquence directe de la cherté de la vie, analyse le contributeur Fabrice Nkengurukiye.

Tout part d'une sortie avec des amies célibataires. Je les taquine sur le fait que la trentaine approche pour certaines et qu'elles sont encore seules ou pas encore dans une relation « sérieuse »... Je n'ai pas encore fini ma phrase et Daniella (pseudo), saisie, me stoppe : « Les hommes préfèrent aujourd'hui celles qui ont une situation financière plus ou moins stable. »

Pour elle, un bon train de vie de jeunes mariés est si difficile à assurer de nos jours que la plupart de jeunes hommes choisissent celles qui peuvent contribuer financièrement chaque mois. « Ils ne sont plus rêveurs, ils sont devenus réalistes. L'instant du « coup de foudre » passé, il faut bien descendre sur terre et regarder la réalité en face ».

Après mûres réflexions, Daniella m'a convaincu, presque.

Le mariage, un gouffre énorme à combler

Au Burundi, les festivités autour du mariage coûtent les yeux de la tête. Avec la dot qui ne va pas, dans la plupart des cas, en dessous de 2 millions pour une fille de « bonne famille » à Bujumbura, une avance de loyer de 3 à 6 mois, l' équipement de la maison, la salle de réception qu'il faut louer, la décoration, les costumes,... rien n'est gagné d'avance. À moins d'être un fils de papa richard, il est difficile de réunir autant d'argent, surtout avec les maigres salaires du Burundi, pour ceux qui ont la chance d'avoir un emploi. Et que font les mal avisés ? Compter sur les différentes enveloppes de la famille et amis. C'est aller droit dans le mur ! Pour organiser son mariage, il ne faut compter que sur ses propres ressources.

Au-delà des cérémonies

La vie en couple n'est pas une sinécure. Après l'euphorie des premiers jours, les factures commencent à s'accumuler, parfois uniquement sur le dos du jeune homme : la ration, le transport, les sorties en couple, les enveloppes de contribution aux amis qui se marient, les levées de deuil de tous les samedis, les appels des cousins et nièces à l'intérieur du pays qui comptent sur toi pour le minerval, le souci de rester branché dans sa garde-robe, la petite bière du soir, le passage de madame au salon presque tous les weekends,...

Alors, quoi de plus normal que d'espérer un peu d'aide de la part de celle avec qui on veut faire sa vie? Du matérialisme version masculine ? Non, plutôt plus de réalisme.

Tu as raison chère Daniella !