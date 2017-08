Mali: Relecture du code minier au pays - Les acteurs veulent un code bénéfique pour tous

Tiémoko S. Sangaré a expliqué aux élus que cette contribution consiste à renforcer la collaboration et la coopération entre tous les acteurs afin d'améliorer le cadre politique et normatif minier.

«Cette révision du cadre légal et réglementaire et la promotion des investissements est pertinente pour booster la croissance économique durable afin de contribuer de manière significative à la réduction de la pauvreté et offrir une plus grande lisibilité aux revenus générés par l'industrie extractive», souligne le président de la FDS. Il indique par ailleurs que c'est dans ce contexte que les organisations de la Société Civile se sont engagées à contribuer à la promotion et à la réalisation des objectifs de la stratégie de développement du Mali à travers la gouvernance des ressources minérales.

