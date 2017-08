Tunisie: La police de proximité en action

On reçoit actuellement beaucoup de demandes en ligne de bulletin n°3, surtout de la part des Tunisiens résidents dans des pays où la Tunisie n'a pas de représentation diplomatique ou consulaire. Les membres de la communauté tunisienne à l'étranger n'ont plus besoin de retourner au pays pour formuler cette demande.Le responsable au ministère de l'Intérieur conclut qu'aucun problème n'a été enregistré depuis l'entrée en service de la demande en ligne de l'extrait du casier judiciaire.

Le prix du service est payé à travers un système de paiement électronique. Il comporte la redevance sur le bulletin n°3 du casier judiciaire et le coût du service, à savoir le prix de l'enveloppe, le tarif du courrier par Rapid-poste et le coût des services financiers et comptables.

Les bulletins sont délivrés par Rapid- poste aux adresses mentionnées dans les demandes. Après un début réussi avec la mise de ce service le 24 octobre 2016 à la disposition des Tunisiens résidents à l'étranger, le ministère de l'Intérieur tente d'étendre encore plus ce service à l'ensemble des citoyens. Ce service en ligne permet de faire une demande à distance du bulletin n°3 du casier judiciaire à travers un site web sécurisé (b3.interieur.gov.tn) mis à la disposition du citoyen par le ministère de l'Intérieur. Le document demandé est livré en mains propres au destinataire par Rapid-poste. Ce service permet de déposer les demandes 24h/24 et 7j/7.

