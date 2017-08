Mali: Enseignement - Le pays se dote d'un Agence d'Assurance Qualité

Une agence d'assurance-qualité est, dans le cadre de l'enseignement supérieur, chargée d'évaluer la qualité des formations, des services offerts et de la recherche menée dans le pays. L'agence nationale d'assurance-qualité, en fonction du pays et selon son statut, fixe avec la puissance publique ou les établissements eux-mêmes, un cadre référentiel pour chaque type de formation, d'établissement, de programme et de structure. Elle propose des normes et un guide de procédures, ainsi qu'un calendrier et la durée de validité d'une évaluation.

Ce processus est fortement appuyé, à la fois, par l'UNESCO, le CAMES et l'UEMOA qui ont pris des résolutions fortes en la matière. Ces organisations préconisent la mise en place d'agences nationales d'assurance-qualité autonomes dédiées à la mesure de la qualité des formations, ainsi que des établissements et de la recherche.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali vient de faire un pas de géant dans la promotion d'une éducation de qualité. Hier, le Conseil des Ministres a pris acte d'une communication écrite relative à la création de l'Agence malienne d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.