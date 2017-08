Mali: Malaise à NSIA-Mali - Protestation du syndicat des banques et établissements financiers

De son côté, la Direction de NSIA reconnait le licenciement qui a été fait conformément à la procédure légale en vigueur au Mali. C'est-à-dire après saisine de l'inspection du travail qui a convoqué et entendu les deux parties. Il a été retenu le caractère irrespectueux des propos du syndicaliste et son insubordination pour avoir refusé de répondre à une demande d'explication.

Selon le secrétaire général de SYNABEF cette assemblée générale est destinée à alerter sur une vive tension qui couve entre le Comité syndical de NSIA Mali affilié au SYNABEF et sa Direction Générale depuis plus de deux ans. Le SYNABEF prévoit de déposer un préavis de grève de 72 heures à partir du lundi au niveau de toutes les banques et établissements financiers du Mali, pour exiger la réintégration pure et simple de leur camarade.

