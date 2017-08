Tunisie: Les raisons d'un retard

Enfin bonne nouvelle! On l'annonce avec certaines réserves. Parce qu'on l'a puisée d'une source officieuse. L'on se serait finalement décidé d'implanter la centrale en question à Ras Angela, à quinze kilomètres de Bizerte. Ce qui nécessiterait une conduite de grande dimension d'une longueur de 69 kilomètres. Et ce la fin du feuilleton mexicain?

Ayant été toujours indécis quant à la mise en place du projet à Bizerte et à son emplacement bien précis pour les raisons qu'on sait, l'on n'a pu se décider sur la dimension de la conduite à retenir pour alimenter Bizerte. L'on s'est alors contenté de transporter le gaz à travers une conduite de 24 pouces de diamètre, jusqu'à la zone d'El Mabtouh près d'Utique. En attendant la clarification de la situation pour le projet de création de la centrale électrique. Au cas où les choses se précisent pour cette fameuse centrale, il deviendra possible de connecter Bizerte moyennant une conduite à même d'alimenter une centrale, (entre 20 et 24 pouces de diamètre).

Quel rapport y a-t-il, s'interroge-t-on, entre l'édification d'une centrale électrique et la mise à gaz de Bizerte et Menzel Bourguiba. Oui, figurez-vous, le rapport existe bel est bien. Il est purement technique. L'on va vous dire tout de suite pourquoi.

Cela dit, quelles sont les raisons de cette malchance ? C'est que Bizerte a eu la chance ou la «malchance» d'être choisie pour abriter une centrale électrique. Pour un privilège, c'en est un. Mais voilà que toutes les réunions ayant eu lieu à ce sujet depuis de longues années, avec l'eau minérale ayant coulé à flots, n'ont pas permis à l'état major de nos «ronds de cuir» de s'entendre sur l'emplacement du formidable projet ! A chaque réunion, l'on propose un site aux alentours de la ville qui étouffe et respire CAB. L'un est mal placé. Tandis que l'autre est un terrain fragile et inadapté. Alors que l'autre encore pose des difficultés foncières inextricables.

Pourtant, la «règle du jeu» annoncée urbi et orbi par «Messieurs Lumières» et «Messieurs Energies», s'étant relayés aux premiers rangs de la hiérarchie, était d'accorder la priorité d'accès à la matière de la vie facile aux grandes agglomérations assises sur l'industrie.

