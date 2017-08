Mali: Environnement - La protection civile se mobilise pour la gestion des risques et catastrophes

Selon les données, en 2010, les inondations ont provoqué près de 111 décès, 6 052 habitations détruites, 12 000 ha de champs inondés et la destruction de routes et de ponts.

Le Commandant Amadou Ibrahim Guindo a signalé que le Mali est un vaste pays continental présentant trois zones écologiques distinctes. Pour lui, cette situation explique en partie la vulnérabilité du pays aux chocs exogènes et l'expose aux risques des catastrophes d'origine naturelle notamment les inondations, les invasions acridiennes, les accidents de circulation et les mouvements des populations. Le Commandant Sinali Berthé a insisté sur les causes des inondations. Elles sont généralement dues aux débordements et aux crues des fleuves et cours d'eau, mais aussi à la défaillance des systèmes de drainage.

