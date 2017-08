Tunisie: Ingouvernable ?

De son côté, Abdelfattah Mourou, vice-président de l'ARP et du mouvement Ennahdha, dans une interview accordée en mai dernier à Jeune Afrique, exprime ses craintes que « les querelles stériles et le remue-ménage actuel ne fassent perdre de vue l'essentiel et ne bloquent définitivement le processus démocratique. Il faut rapidement mettre en place nos institutions constitutionnelles et politiques. Je crains aussi que le consensus actuel ne tienne qu'à l'accord oral entre deux cheikhs de 90 et 75 ans insuffisamment soutenus par leurs partis respectifs ».

D'après lui, le « régime actuel ne convient pas au pays et ne fonctionne pas bien parce qu'il est par essence le régime des partis forts et actifs ayant un ancrage historique.

Le travail de l'ARP repose sur leurs décisions. L'hétérogénéité des nouveaux partis et les difficultés actuelles des deux grandes formations, Nida Tounès et Ennahdha, n'arrangent pas les choses ». Mourou aurait souhaité un régime présidentiel (bien qu'Ennahdha s'y oppose) avec un multipartisme et des garde-fous constitutionnels qui « prémunissent aujourd'hui contre les dérives ».

Plusieurs politiques et observateurs mettent en cause la nouvelle Constitution et le régime politique instauré qui, dans les faits, ont montré que le pays « est difficilement gouvernable ». Le secrétaire général de l'Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), Koutheir Bouallègue, a déclaré, mercredi 19 juillet, que « les 116 députés qui ont voté le texte de loi organique qui régit l'instance constitutionnelle ont fait énormément de mal à la patrie» parce que cette loi contrevient à la convention internationale de lutte contre la corruption de l'ONU, ratifiée par la Tunisie en 2008.

C'est une loi qui ne garantit aucunement l'indépendance de l'instance aussi bien budgétaire, que structurelle ou administrative ». C'est pour cela qu'il demande « la dissolution pure et simple de l'Assemblée des représentants du peuple pour violation du texte constitutionnel». Et Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre, estime « qu'il y a urgence de modifier le régime car le navire est en train de couler. La décision revient au président de la République d'appliquer l'article 143 de la Constitution pour une révision qui permette un changement de régime ».

L'article 143 de la Constitution stipule que « l'initiative de la révision de la Constitution revient au président de la République ainsi qu'au tiers des députés de l'Assemblée des représentants du peuple. L'initiative émanant du président de la République bénéficie de la priorité d'examen ».

Nous voilà donc face à un autre débat interminable. Il est vrai que dans l'état actuel des choses, on constate que le chef du gouvernement, qui se démène sur tous les fronts pour trouver des solutions aux problèmes et aux défis qui se posent, doit faire face à des obstacles qui freinent son action. On a pu le constater lors de sa dernière allocution devant le Parlement, avec des députés tenant des interventions inappropriées.

Mais il a un avantage : celui du soutien de l'opinion publique, notamment dans sa guerre contre la corruption. Et en démocratie, c'est cela qui compte.