Tunisie: Le café Sidi Chabaâne rouvre ses portes

Appliquer la loi !

La phrase «appliquer la loi» revient comme un leitmotiv sur les lèvres du jeune maire . «Je suis apolitique, je n'appartiens à aucune tendance politique. Etant né à Sidi Bou Saïd, je voudrais que ce dernier retrouve son rayonnement d'antan». Un autre café de la place pratique des prix hors normes au vu et au su de tout le monde. «L'on se demande à juste titre où est passé le contrôle des prix», souligne Mohamed, quinquagénaire et habitué des lieux.

Des efforts louables !

En faisant un tour pédestre au village, l'on s'aperçoit des entorses et des infractions à la loi. Ainsi, le fameux vendeur de bambalouni et qui a hérité le métier de père en fils se voit seconder par un autre «ftaïri» qui vend également des bambalouni, des fricassés et des sandwiches.

Il les prépare en plein air, les exposant, ainsi, à la poussière. «Nous avons demandé au gérant d'entreprendre les travaux nécessaires afin qu'il prépare ses produits à l'intérieur et exposés à l'air ambiant», indique le maire. On ne peut pas évoquer Sidi Bou Saïd sans parler de l'encombrement des voitures et du nombre surélevé de visiteurs «la municipalité a toujours taxé l'entrée au parking situé au souk de l'artisanat.

En outre, nous avons mis des barrières au niveau de la maison du baron d'Erlanger (palais El Nejma)», souligne M. Cherif sur un ton fier et de renchérir «par ailleurs nous avons interdit, avec l'appui de l'association des amis des oiseaux, l'utilisation du faucon, et ce, grâce à la vigilance de la police environnementale qui est sur le qui-vive». Après un mois, l'on apprend que le café Sidi Chabaâne a rouvert ses portes après une inspection du service de l'hygiène et de la commune du village.